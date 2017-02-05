Выглазов, Макеев и Ниеми - три звезды дня КХЛ

Нападающий "Витязя" Никита Выглазов признан первой звездой игрового дня КХЛ. В матче регулярного чемпионата с "Медвешчаком" (5:3) форвард забил два гола, совершив восемь бросков по воротам, и завершив встречу с показателем полезности "+2".

Второй звездой стал другой нападающий клуба из Подольска - Алексей Макеев. 25-летний россиянин оформил дубль, забросив победную шайбу. Он закончил игру с показателем полезности "+1".

Третьей звездой назван нападающий "Йокерита" Мика Ниеми, который в матче "регулярки" с "Автомобилистом" (3:1) забил два гола, завершив встречу с показателем полезности "+1".