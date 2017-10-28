Вячеслав Быков: "Ковальчук может побить рекорд Мозякина"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил мнение, что форвард СКА Илья Ковальчук может превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ. В сезоне-2016/17 нападающий "Магнитки" отличился 48 раз в регулярном чемпионате.

– В 34 года Илья Ковальчук идет по графику – 20 голов в 28 матчах. Как оцените его шансы побить снайперский рекорд Мозякина в 48 шайб?

– Прошло меньше половины чемпионата, поэтому все еще возможно. Илья способен превысить достижение Сергея. Даже если Ковальчуку не удастся, он все равно подтвердит свой высокий уровень.

– Что позволяет Ковальчуку постоянно развиваться даже в таком возрасте?

– Илья – очень сильный неординарный игрок и настоящий голеадор. Он использует любую возможность, чтобы поразить ворота, а его партнеры всегда готовы вовремя отдать передачу. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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