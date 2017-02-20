Войнов пропустил тренировку СКА

Защитник СКА Вячеслав Войнов, получивший повреждение в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (4:2), пропустил тренировку. Также не принял участия в занятии нападающий невских армейцев Виктор Тихонов, пропустивший несколько последних игр. В общую группу петербуржцев вернулся форвард Сергей Плотников. Он работает в одном звене с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком. (Сергей ЯРЕМЕНКО)