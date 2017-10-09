Владислав Картаев: "Отставка Кудашова стала неожиданной"

Нападающий "Локомотива" Владислав Картаев в интервью "Известиям" рассказал об отставке главного тренера команды Алексея Кудашова. Хоккеист отметил, что для команды такое решение стало неожиданным.

– Как игрокам объявили об отставке главного тренера?

– Вечером перед матчем с "Динамо" к команде вышел Алексей Николаевич и объявил, что покидает команду и завтра у нас будет новый главный тренер, – сказал Картаев. – Утром мы проснулись, и перед самой раскаткой нам представили Дмитрия Вячеславовича.

– Алексей Кудашов сказал команде какие-то особенные слова на прощание?

– Нет, просто поблагодарил всех за работу и пожелал удачи. Пожал всем руки, сказал, что будет переживать за нас.

– В октябре прошлого года у "Локомотива" тоже была серия поражений. Тогда после четырех проигранных матчей руководство поддержало Кудашова, и вы закончили сезон с бронзовыми медалями. В чем отличие этих двух ситуаций?

– Не знаю. В том году нам сказали, что Кудашов остается и продолжает работу. И все. Мы отправились на выездную серию, и уже там ситуация нормализовалась. Тогда мы вылезли из кризиса, а сейчас этого не случилось. Прибыли в Москву после выездной серии, откатали тренировку, а вечером перед матчем с "Динамо" выяснилось, что завтра у нас будет другой тренер. Эта отставка была очень неожиданной.