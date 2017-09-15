Владислав Гавриков: "Мозякина можно остановить, только если он не играет"

Защитник СКА Владислав Гавриков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" объяснил, каким способом можно остановить форварда соперников Сергея Мозякина. Также хоккеист рассказал, что взял себе номер не в честь маскота СКА.

– С каким счетом обыграете "Магнитку"?

– А кто сказал, что мы должны их обыграть? Да, у нас 10 побед подряд, но мы от игры к игре идем, не загадываем наперед, - сказал Гавриков. - Неуместный вопрос. Все понимают, насколько у нас серьезный соперник сегодня. Финалисты прошлого сезона.

– Финал-2017 смотрели?

– Отрывками.

– Вы уже не раз играли против Мозякина. Что нужно делать, чтобы его остановить?

– Чтобы его остановить, нужно, чтобы он не играл. Только если так. Все знают, какой у него потенциал, какой у него бросок, какие сильные качества. Это большой мастер. Не так все просто.

– Теперь во время матчей СКА в Санкт-Петербурге после голов стреляет пушка. Это подготовит вас к "Коламбусу", где тоже есть пушка?

– (Смеется) Странный вопрос. Я не знаю. Поставили пушку, я думаю, потому что она – один из символов Санкт-Петербурга. Это совпадение.

– Вы 46-й номер взяли в честь Коня-огня или Любушкина?

– В честь Любушкина (смеется). Так лучше будет. (Игорь ЕРОНКО)