Владимир Юрзинов: "Произвело впечатление патриотичное отношение болельщиков "Адмирала"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (1:3) остался доволен игрой команды. Специалист также отметил патриотичную атмосферу на матче против дальневосточников.

– Сегодня была интересная игра, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Юрзинова. – Мы сегодня очень старались заработать очки, команда играла хорошо. Хотелось бы отметить патриотичную атмосферу на матче "Адмирала" – и плакаты, и поддержка болельщиков. Считаю, что такого патриотизма не хватает в последние годы. На меня, помимо самой игры, это произвело положительное впечатление.