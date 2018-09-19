Владимир Воробьев: "Посвящаем победу над "Витязем" Шапошникову"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев посвятил победу над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2) массажисту Николаю Шапошникову, который погиб, возвращаясь домой после выездной серии.

– Посвящаем сегодняшнюю победу Николаю Валерьевичу Шапошникову, - цитирует пресс-служба клуба Воробьева. - Команда билась за него. По игре буду краток. Ребята старались, выполняли мою установку. Ошибок сегодня меньше совершали. Потому и победили. Готовимся дальше. Впереди очень серьезные соперники. Будем улучшать игру от матча к матчу.