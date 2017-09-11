Владимир Воробьев: "Металлург" показал, как надо играть"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что его команда плохо сыграла в большинстве. Также наставник бело-голубых отметил, что удаление Мартиньша Карсумса в конце матча повлияло на результат.

– Мы плохо сыграли в большинстве, имея много моментов, но их не реализовали, – сказал Воробьев. – Просили ребят в третьем периоде сыграть строго, без удалений. "Металлург" показал сегодня класс, как надо играть, до конца. Мы, к сожалению, не дотерпели, заработали удаление, а так матч получился хороший, мне он понравился. Но, к сожалению, мы его проиграли.

– Если бы не удаление Карсумса, могли бы что-то изменить?

– К сожалению, это удаление повлияло, немного не дотерпели. Спарник был серьезный, который нас наказал. Раньше надо было забивать, было много моментов, много большинства, но, к сожалению, не получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)