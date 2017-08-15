18:43 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Местами "Динамо" показывало не летний хоккей"


Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Витязем" (4:3) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что команде есть над чем работать. По его словам, в некоторых эпизодах бело-голубые показывали не летний хоккей.

– Хороший матч, было много голов. Местами был даже не летний хоккей, но нам есть над чем работать, – сказал Воробьев. – Проверяем большое количество молодых игроков. Было много хороших моментов. Где-то получалось не очень. В общем, есть над чем работать. Время еще есть. Два периода играли неплохо, а в третьем не выполнили установку.

– Какова ситуация с травмированными, в частности Игумновым и Подшендяловым?

– К сожалению, нас преследуют травмы. Игнатушкин и Подшендлов скоро войдут в строй. А вот Анисин и Игумнов выбыли на неопределенный срок. Ребята тренируются, и скоро мы их увидим в матчах за нашу команду.

– Насколько вам поможет, что этот матч, учитывая, что скоро вы играете друг с другом?

– Любой матч – это всегда анализ, работа над ошибками. Есть что поправлять, в чем прибавлять. Из этой игры будем делать выводы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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