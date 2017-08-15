Владимир Воробьев: "Местами "Динамо" показывало не летний хоккей"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Витязем" (4:3) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что команде есть над чем работать. По его словам, в некоторых эпизодах бело-голубые показывали не летний хоккей.
– Хороший матч, было много голов. Местами был даже не летний хоккей, но нам есть над чем работать, – сказал Воробьев. – Проверяем большое количество молодых игроков. Было много хороших моментов. Где-то получалось не очень. В общем, есть над чем работать. Время еще есть. Два периода играли неплохо, а в третьем не выполнили установку.
– Какова ситуация с травмированными, в частности Игумновым и Подшендяловым?
– К сожалению, нас преследуют травмы. Игнатушкин и Подшендлов скоро войдут в строй. А вот Анисин и Игумнов выбыли на неопределенный срок. Ребята тренируются, и скоро мы их увидим в матчах за нашу команду.
– Насколько вам поможет, что этот матч, учитывая, что скоро вы играете друг с другом?
– Любой матч – это всегда анализ, работа над ошибками. Есть что поправлять, в чем прибавлять. Из этой игры будем делать выводы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Два очка Горака не помогли "Витязю" обыграть московское "Динамо"
- Динамо Москва (хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Михаил Анисин
- Игорь Игнатушкин
- Иван Игумнов
- Артем Подшендялов
- Владимир Воробьев