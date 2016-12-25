Владимир Семенов: "Канарейкин приходил в перерывах в раздевалку"

Старший тренер "Авангарда" Владимир Семенов после победы над "Трактором" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил вратарей обеих команд. По словам наставника, проблемы с составом было решить не просто.

– Получилась очень интересная игра. Создали довольно много моментов и мы, и соперник. Думаю, болельщикам игра понравилась, - отметил Семенов. - Первый период – искали ошибки друг у друга, во втором нам удалось забросить две шайбы, а в третьем – довели матч до победы. Поздравляю ребят и наших болельщиков.

– Каким образом проходила коммуникация с Федором Канарейкиным?

– Он приходил в перерывах в раздевалку. Там мы общались.

– Перед матчем были проблемы с составом. Выбыл Соботка, в лазарете Пьянов, Анелев. Как оцените людей, которые их заменили?

– Было сложно играть. Фищенко у нас не центральный, иногда терял позиции у себя в зоне. Но в целом они выполнили свою работу, сделали то, что от них требовалось. Мы ими довольны.

– В третьем периоде был открытый хоккей, особенно после обмена шайбами. Как прокомментируете этот этап игры?

– У обоих соперников были моменты, но очень здорово сыграли оба вратаря. (Анна ЛЕВЧЕНКО)