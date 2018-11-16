Владимир Плющев: "За место в сборной предлагали 15 тысяч долларов. Ответил, что мараться не буду"

Бывший главный тренер национальной, молодежной и юниорской сборной России и подполковник КГБ СССР Владимир Плющев в интервью "СЭ" рассказал, что ему предлагали деньги за место в национальной команде.

– Часто вам что-то предлагали?

– Регулярно. Не напрямую, конечно. Через третьих лиц.

– Самая большая сумма, от которой вы отказались?

– 15 тысяч долларов. Сразу ответил, что мараться не буду.

– Просили игрока на чемпионате мира засветить?

– Начинается-то всегда с малого. "Возьмите на сборы. Или на какой-нибудь турнирчик. Мы отблагодарим" – "А как мне ребятам в глаза смотреть? Как выпускать их в меньшинстве?" Скажут – ты блатного взял, пусть он под шайбу и ложится. (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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