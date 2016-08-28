16:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Плющев: "Новое руководство "Кузни" могло иметь вопросы к Соловьеву"

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Николай СОЛОВЬЕВ.Зиновьев "зарубил" Соловьева. Самая быстрая отставка в истории КХЛ

Известный российский тренер и бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев выразил мнение, что новое руководство новокузнецкого "Металлурга" могло иметь вопросы по работе к бывшему главному тренеру Николаю Соловьеву.

Сегодня стало известно об отставке специалиста. Позже он заявил, что был уволен из-за плохих результатов команды, требование к которым не соответствует уровню финансирования.

- В клуб пришло новое руководство, новый генеральный менеджер, - приводит ТАСС слова Плющева. - Наверное, к Соловьеву были какие-то вопросы. Все-таки не очень удачные игры команды могли привести к такому решению. По своему опыту скажу, что это не самая быстрая отставка в истории отечественного хоккея, такое случается.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572439

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