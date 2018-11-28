Владимир Орсаг: "У "Слована" заканчиваются силы"

Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг прокомментировал поражение от московского "Динамо" (0:3).

- Первый период мы сыграли на равных. Во втором периоде хозяева были лучше. Переломным моментом был эпизод, когда мы удалились в большинстве. Непонятно зачем. В третьей двадцатиминутке ничего уже не могли сделать. "Динамо" заслуженно победило.

Почему у нас просели результативность и реализация - начинает проявляться то, что наши некоторые игроки не проходили с нами предсезонку и пришли неподготовленными. Некоторые – впервые играют в КХЛ. Ну и силы у нас заканчиваются. У нас очень короткая лавка. И некого выпускать вместо тех, кто сейчас в составе. Есть ровно четыре пятерки.

(Игорь Еронко)