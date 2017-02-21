Владимир Крикунов: "В серии "Ак Барса" и "Салавата" будет семь матчей"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов заявил, что "Ак Барс" и "Салават Юлаев" покажут боевую серию в плей-офф, и ожидает, что команды проведут семь матчей между собой. Крикунов дважды работал в казанском клубе за свою тренерскую карьеру. Первый матч между командами состоится 22 февраля.

– Да, "Салават Юлаев" занял в этом году шестое место, но я не стал бы называть явным фаворитом "Ак Барс", который стал практически вторым, – цитирует "Р-Спорт" Крикунова. – Ведь Уфа выиграла у Казани три матча в чемпионате из четырех, и легко "Ак Барсу" точно не будет. Будет очень тяжело. Но "Ак Барс" все-таки чуть-чуть посильнее, и на последнем этапе у команды были поражения, так как она уже готовилась к плей-офф. А "Салават Юлаев" бился за право туда попасть. Победы 4-0 не будет. В серии будет семь матчей.

Перестройка "Ак Барса" подходит к концу. Молодежь, которую в прошлом году начал вводить тренерский штаб, уже на ведущих ролях, в какой-то степени определяет результат команды. Команда не такая старая, можно сказать, что молодая. И если серия затянется на семь матчей, им будет по силам вытащить ее.