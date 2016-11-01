13:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Крикунов: "В "Автомобилисте" не нужна революция"

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Новый главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов, подчеркнул, что занятия с командой будут направлены на физику и тактику. По словам специалиста, исправить ситуацию в клубе можно, не прибегая к радикальным мерам.

- В каком состоянии находится команда?

- Мы работали в зале, а не на льду. А в зале все хорошо работают.

- Какие будут первые ваши шаги? Как будете выправлять ситуацию?

- Ну а что выправлять? Здесь не такая потерянная ситуация. Просто надо с ребятами разобраться, кого с кем в звенья поставить. Сейчас не нужно никаких революций. Работа будет направлена на физику и тактику. Есть кое-какие вопросы.

- Планируете проводить индивидуальные беседы с лидерами команды?

- Конечно, по любому придется общаться с ребятами.

- Как известно, у "Автомобилиста" новый владелец и в дальнейшем финансирование клуба может быть увеличено. Вы обсуждали с руководством этот вопрос?

- Нет, это пока не обсуждалось. В нынешнем году остается старое, прошлогоднее финансирование. Новые хозяева клуба принимают участие, решают все вопросы. Выкупили дворец. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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