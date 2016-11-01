Владимир Крикунов: "Ничего не знаю о смене Гросса в "Автомобилисте"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов не исключил, что в клубе появится новый игрок. При этом специалист подчеркнул, что на данный момент не обсуждал кадровый вопрос с руководством.

- Если говорить о составе команды, будете кого-то приглашать?

- Сейчас кого брать-то? Брать таких же ребят, какие есть здесь, не имеет смысла. Возможно, один хоккеист появится. Но этот вопрос пока еще не решен.

- Сейчас пауза в чемпионате как раз на руку?

- Конечно. Мы немного поработаем, познакомимся друг с другом. Пофамильно я знаю игроков, но чтобы хоккеиста узнать лучше, надо с ним поработать на льду.

- В интернете появилась информация, что могут поменять генерального менеджера Олега Гросса.

- Ничего там не собираются менять. По крайне мере, я ничего об этом не знаю. И это не мой вопрос. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)