Владимир Крикунов: "Индрашис выбыл на долгий срок"

Нападающий "Динамо" Микс Индрашис выбыл на долгий срок из-за травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (2:0), сообщает ТАСС. Главный тренер московского клуба Владимир Крикунов на послематчевой пресс-конференции заявил, что судьи не заметили фол на 28-летнем латвийском хоккеисте.

– Боюсь, мы надолго потеряли Индрашиса, – приводит слова Крикунова ТАСС. – Там был чистый удар в колено, судьи прозевали.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 31 матче и набрал 16 (9+7) очков.