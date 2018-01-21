"Витязь" в гостях победил "Ак Барс", Сапрыкин отразил 36 бросков

"Витязь" одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе подмосковного клуба забросили Войтех Мозик и Алексей Макеев.

Вратарь "Витязя" Игорь Сапрыкин отразил все 36 бросков по своим воротам.

Отметим, что "Витязь" прервал серию из трех поражений подряд, казанцы проиграли вторую встречу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Витязь" (Подольск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мозик – 8 (бол., Афиногенов), 39:30 – 0:1. Макеев – 17 (бол., Семин, Афиногенов), 40:06 – 0:2.

Вратари: Шарыченков (58:00 – 59:01, 59:18) – Сапрыкин.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 36 (7+13+16) – 15 (2+9+4).

Судьи: Акузовский, Гусев.

21 января. Казань. "Татнефть Арена".