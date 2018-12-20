"Витязь" обыграл "Сочи", одержав пятую победу подряд

"Витязь" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Хет-триком отметился нападающиц Александр Семин.

"Витязь" набрал 41 очко и поднялся на 7-е место на Западе. "Сочи" с таким же количеством баллов занимает восьмую строчку.

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"Витязь" (Подольск) - "Сочи" (Сочи) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Семин - 14 (Мозик, Аалтонен), 11:54 - 1:0. Семин - 15 (бол., Мозик, Рендулич), 33:34 - 2:0. Семин - 16 (бол., Рендулич, Мозик), 44:21 - 3:0. Росен - 11 (О`Делл, Пайгин), 53:42 - 3:1. Калетник - 3 (Шмелев, Архипов), 55:07 - 3:2.

Вратари: Ортио - Шикин (58:42).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 31 (10+13+8) - 34 (13+8+13).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

20 декабря. Подольск. ЛД "Витязь".

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