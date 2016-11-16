"Витязь" не будет подавать апелляцию по поводу гола в матче с "Динамо"

"Витязь" не будет подавать апелляцию на судейское решение не засчитывать гол в матче чемпионата КХЛ с московским "Динамо". Об этом сообщил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Один из главных арбитров матча Сергей Кулаков на 48-й минуте сначала засчитал гол форварда Алексея Копейкина, однако после просмотра с помощью системы "видеогол" взятие ворот было отменено по той причине, что шайба оказалась в воротах от конька игрока. Главный арбитр КХЛ и советник председателя совета директоров лиги по судейству Алексей Анисимов сообщил, что лига уже отправила письмо в судейский комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) с просьбой разъяснить этот эпизод.

- Никакой апелляции мы подавать не будем, просто хотим получить ответ. Специалисты уже высказались, что вроде бы гол был отменен правильно. По нашему мнению, удара коньком в сторону ворот не было - он был вдоль линии ворот, - цитирует ТАСС Головкова. - Но опять же, дождемся ответа из IIHF, чтобы в дальнейшем было всем ясно, так как такие эпизоды могут повторяться.