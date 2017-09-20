Виталий Прохоров: "Ягр может стать играющим тренером "Нефтехимика"

Олимпийский чемпион, бывший форвард "Спартака" и "Сент-Луиса" Виталий Прохоров позитивно оценил перспективы возможного перехода Яромира Ягра в "Нефтехимик". По его мнению, 45-летний чешский форвард может встать в один ряд с главными звездами КХЛ.
- Для Ягра КХЛ – лучший вариант для подготовки к Олимпиаде, - заявил Прохоров. - Свои шайбы он забьет и неплохо заработает в Нижнекамске. Для города его переход - хороший PR, мальчишки наверняка придут посмотреть на суперзвезду, хоть уже не того уровня, что раньше. Последние сезоны Ягр выступал в НХЛ с партнерами соответствующего уровня на маленьких площадках. Опыт ветерана поможет команде особенно, если у главного тренера есть видение, как использовать опытного чеха. Надо понимать с кем и как он будет играть.
- В "Нефтехимике" уже выступают две чеха – Ганзл и Нестрашил, а также опытные американцы Секстон и Рау.
- Тогда он действительно придется ко двору. Опыт звезды такой величины наверняка поможет. хоть и в силу возраста не на протяжении всего чемпионата, но в определенных играх.
- Нижнекамская молодежь получит бесценный опыт, выступая бок о бок с чешским мастером.
- Да, он же будет проходить с ними весь цикл – в раздевалке, на льду и вне его. Ягр может стать четвертым тренером, а может и вторым играющим.
- В первых сезонах КХЛ Ягр стал лицом лиги. Может ветеран вернуться на эту роль?
- На хоккей приходят, чтобы увидеть игру ведущих игроков. Посмотрим, насколько часто Яромир сможет демонстрировать прежний уровень. Наверное, в каждой третьей-четвертой будет получаться. Он уже помог нам раз, может и во второй удастся встать в ряд с нашими звездами – Дацюком, Ковальчуком и вернувшимся Марковым. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Ждать ли Ягра в КХЛ? // Яромир Ягр: "Мне интересна КХЛ"
Ягр едет в Нижнекамск к Назарову: реальность или шутка?
Опрос
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Илья Ковальчук
- Спартак (хоккей)
- Яромир Ягр
- Виталий Прохоров
- НХЛ
- Павел Дацюк
- Сент-Луис Блюз
- Андрей Марков
- Олимпиада
- Дэн Секстон
- Чад Рау
- Андрей Нестрашил
- Робин Ганзл