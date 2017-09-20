Виталий Прохоров: "Ягр может стать играющим тренером "Нефтехимика"

Олимпийский чемпион, бывший форвард "Спартака" и "Сент-Луиса" Виталий Прохоров позитивно оценил перспективы возможного перехода Яромира Ягра в "Нефтехимик". По его мнению, 45-летний чешский форвард может встать в один ряд с главными звездами КХЛ.

- Для Ягра КХЛ – лучший вариант для подготовки к Олимпиаде, - заявил Прохоров. - Свои шайбы он забьет и неплохо заработает в Нижнекамске. Для города его переход - хороший PR, мальчишки наверняка придут посмотреть на суперзвезду, хоть уже не того уровня, что раньше. Последние сезоны Ягр выступал в НХЛ с партнерами соответствующего уровня на маленьких площадках. Опыт ветерана поможет команде особенно, если у главного тренера есть видение, как использовать опытного чеха. Надо понимать с кем и как он будет играть.

- В "Нефтехимике" уже выступают две чеха – Ганзл и Нестрашил, а также опытные американцы Секстон и Рау.

- Тогда он действительно придется ко двору. Опыт звезды такой величины наверняка поможет. хоть и в силу возраста не на протяжении всего чемпионата, но в определенных играх.

- Нижнекамская молодежь получит бесценный опыт, выступая бок о бок с чешским мастером.

- Да, он же будет проходить с ними весь цикл – в раздевалке, на льду и вне его. Ягр может стать четвертым тренером, а может и вторым играющим.

- В первых сезонах КХЛ Ягр стал лицом лиги. Может ветеран вернуться на эту роль?

- На хоккей приходят, чтобы увидеть игру ведущих игроков. Посмотрим, насколько часто Яромир сможет демонстрировать прежний уровень. Наверное, в каждой третьей-четвертой будет получаться. Он уже помог нам раз, может и во второй удастся встать в ряд с нашими звездами – Дацюком, Ковальчуком и вернувшимся Марковым. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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