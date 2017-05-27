Виталий Мутко: "Надеюсь, что КХЛ не станет закрытым клубом в связи с реформами"

Вице-премьер Виталий Мутко выразил надежду, что в связи с изменениями, которые произойдут в КХЛ, лига не превратится в "закрытый клуб". Ранее глава КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что оптимальным количеством команд в лиге является 24.

На совете директоров было принято решение о выводе из состава участников новокузнецкого "Металлурга" и "Медвешчака", а также о введении с сезона-2019/20 жесткого потолка зарплат. После сезона-2017/18 КХЛ должны будут покинуть еще три клуба, а в сезоне-2019/20 вступят две новые иностранные команды.

- Я со стратегией развития КХЛ незнаком, поэтому ничего комментировать не могу, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - У нас есть поручение руководства страны - создать некую программу развития хоккея и сделать ее элементом, подпрограммой развития спорта в целом. Хоккей - это приоритетный вид спорта, и надеюсь, что КХЛ не станет закрытым клубом, и Федерация хоккея России тоже посмотрит эту программу, и она впишется в общую стратегию развития хоккея в стране. Нельзя сделать программу развития профессиональной лиги в отрыве от всего хоккея.

Если стратегия нацелена на то, чтобы сделать КХЛ закрытым клубом, то, на мой взгляд, она не очень перспективна. Если есть общая задача создать программу развития хоккея в стране, то КХЛ должна сотрудничать и с федерацией хоккея, и с министерством спорта. Нельзя развивать профессиональный хоккей и не смотреть, как это увязано со всем хоккеем в стране.