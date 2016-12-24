Виталий Меньшиков: "Вы что думаете, если меня обменяли, то я забуду все хорошее?"

Защитник Виталий Меньшиков, за сутки до закрытия трансферного окна сменивший "Сибирь" на"Авангард", объяснил, почему пошел на этот шаг. По его словам, он не забудет новосибирский клуб.

– Для любого человека переезд – это стресс. Как у вас проходят сборы?

– Да, какие-то бытовые вопросы есть, но их легко решить. Не думаю, что я буду сильно нервничать по этому поводу. Организацией займется жена, я буду помогать.

– Вы же в свое время по высшей лиге поездили. Что надо собрать в первую очередь?

– Себя.

– Весело.

– Я серьезно. Между прочим, хоть я и сменил много клубов в высшей лиги, то никаких проблем с переездом никогда не возникало. Денег платили мало и все мои вещи были при мне. Сейчас, конечно, ситуация другая. Жена, двое детей. Все требует время.

– Будете вспоминать Новосибирск?

– Конечно, буду. Вы что думаете, если меня обменяли, то я забуду все хорошее, что было со мной вместе с "Сибирью"? Тут очень замечательные болельщики, которые обожают хоккей. Наверное, поклонники команды – визитная карточка клуба. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Меньшикова