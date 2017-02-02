Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) подчеркнул, что в третьем периоде омичи играли строго и надежно.

– Установка была – как можно меньше играть в своей зоне. Надежнее действовать, – сказал Меньшиков.

– Показалось, что чуть не хватало сил команде в третьем периоде?

– Нет. Гостям надо было "кровь из носа" отыгрываться, и они полетели вперед. Мы строго играли, надежно.

– У "Авангарда" есть шансы сыграть в плей-офф как раз с сегодняшними соперниками. Что можете о них сказать?

– Насколько я знаю, там ребята все легионеры – много канадцев, а они, как всем известно, бьются до конца, грызутся, провоцируют. Тяжелая команда с точки зрения игры. Техничная команда – русские ребята есть.

– Перелеты не пугают?

– Перелеты, да. Но у нас хорошие доктора – придумают, как восстановить нас, правильно подготовить.

– Не было ли психологического напряжения после проигранных матчей?

– Неприятно было, если честно. Но сейчас разгрузка, все будет нормально.

– А вы бы с кем хотели встретиться из тех команд, кто претендует на попадание в плей-офф?

– Знаете, мне без разницы. Надо выигрывать.

– "Адмирал" нет желания "подтопить" и помочь "Сибири"?

– У нас установка выигрывать каждый матч. Но я бы порадовался за "Сибирь". Я сам пришел из этой команды, слежу за ребятами. Надеюсь, они будут в плей-офф. Все бьются, молодцы. У них бешеная мотивация.