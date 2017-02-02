Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) подчеркнул, что в третьем периоде омичи играли строго и надежно.
– Установка была – как можно меньше играть в своей зоне. Надежнее действовать, – сказал Меньшиков.
– Показалось, что чуть не хватало сил команде в третьем периоде?
– Нет. Гостям надо было "кровь из носа" отыгрываться, и они полетели вперед. Мы строго играли, надежно.
– У "Авангарда" есть шансы сыграть в плей-офф как раз с сегодняшними соперниками. Что можете о них сказать?
– Насколько я знаю, там ребята все легионеры – много канадцев, а они, как всем известно, бьются до конца, грызутся, провоцируют. Тяжелая команда с точки зрения игры. Техничная команда – русские ребята есть.
– Перелеты не пугают?
– Перелеты, да. Но у нас хорошие доктора – придумают, как восстановить нас, правильно подготовить.
– Не было ли психологического напряжения после проигранных матчей?
– Неприятно было, если честно. Но сейчас разгрузка, все будет нормально.
– А вы бы с кем хотели встретиться из тех команд, кто претендует на попадание в плей-офф?
– Знаете, мне без разницы. Надо выигрывать.
– "Адмирал" нет желания "подтопить" и помочь "Сибири"?
– У нас установка выигрывать каждый матч. Но я бы порадовался за "Сибирь". Я сам пришел из этой команды, слежу за ребятами. Надеюсь, они будут в плей-офф. Все бьются, молодцы. У них бешеная мотивация.