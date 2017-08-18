Вишневский подписал годичный контракт с "Северсталью"

"Северсталь" подписала контракт на один год с 37-летним защитником Виталием Вишневским. Чемпион мира 2009 года в составе сборной России Вишневский после сезона-2014/15 пропустил два года, не выступая на профессиональном уровне. Летом 37-летний защитник, отыгравший 552 матча в НХЛ за "Анахайм", "Атланту", "Нэшвилл" и "Нью-Джерси", подписал с "Северсталью" просмотровый контракт.

– Могу подтвердить, что контракт с Вишневским на один год подписан, – цитирует Р-Спорт генерального менеджера "Северстали" Валерия Зелепукина. Виталий убедительно выглядел на предсезонной подготовке, показав себя с лучшей стороны. Тренерский штаб остался им полностью доволен и выразил мнение, что столь опытный защитник нашей обороне точно не помешает.