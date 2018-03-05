Виктор Тихонов: "Нельзя пропускать четыре, в Череповце нужно сыграть построже"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Северстали" (7:4) подчеркнул, что его команде нужно было лучше защищать свой пятак. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет 2 (1+1) очка.

– По счету уверенно победили, но по игре тяжело было, согласны?

– Да, нельзя было пропускать четыре шайбы, это говорит о большом количестве ошибок. Нужно было лучше защищать свой пятак, много отскоков пропустили. С другой стороны мы и на чужом пятачке хорошо играли, пару сложных шайб забросили.

– Во втором периоде "Северсталь" сравняла счет, не показалось вам, что повторится история первого матча?

– Мы всегда стараемся во второй период входить с хорошим темпом, стараемся захватить шайбу. Пару раз теряли ее, может, сил не хватило.

– После игры накануне многие считали, что у "Северстали" не останется сил.

– Видно, что у ребят были силы. Они до последнего старались, боролись, лезли на ворота. Лишний раз подали нам урок, что нужно бороться до конца. У них есть классные игроки, вратари – нам не нужно расслабляться.

– Первый период получился неожиданным, гости счет открыли. Что случилось?

– Это все-таки плей-офф. Скорости чуть-чуть повыше, нам нужно было перестроиться и мы это сделали.

– В Череповце будет проще после двух сложных домашних игр?

– Мы настраиваемся, что будет сложно. "Северсталь" играет дома, будет поддержка трибун. Они все равно хотят себя показать с лучшей стороны перед своими болельщиками. Поэтому нас нужно сыграть построже в свой хоккей. (Игорь НОВИКОВ)