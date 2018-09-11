Вайсфельд сравнил "Торпедо" с "Локомотивом" начала века. И вот почему

Известный хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что "Торпедо" на старте сезона сопутствует неимоверный фарт. Нижегородцы стартовали с четырех побед, в трех случаях команда пропускала первой.

– Для меня игра "Торпедо" стала откровением, – сказал Вайсфельд. – За команду можно только порадоваться, и, если у нее все пойдет так и дальше – снимаю шляпу. Это феноменально – выигрывать матчи один за другим, уступая 0:2, 0:3… Если честно – есть ощущение, что у команды неимоверный фарт. Конечно, результат на одном фарте без работы не сделаешь. Ребята молодцы: и игроки, и тренеры, только хорошие слова можно сказать в их адрес. Но хотелось бы посмотреть, как команда проведет хотя бы первый выезд.

Мне кажется, одна из причин такой игры нижегородцев – то, что при Петерисе Скудре пружина была сжата так, что больше уже некуда. Пришел Дэвид Немировски, раскрепостил команду, и на таком позитивном эмоциональном фоне пришел успех. Если все это продолжиться – возможно, надо будет говорить и о каком-то прорыве в предсезонной подготовке.

Я мог бы сравнить нынешнее "Торпедо" с "Локомотивом" начала 2000-х, когда в клуб после Петра Воробьева пришел Владимир Вуйтек, тренер с совершенно другим стилем работы. И команда дважды подряд стала чемпионом.

На данный момент "Торпедо" с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции, уступая лишь "Авангарду".