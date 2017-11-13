Валерий Зелепукин: "Когда я пришел в "Северсталь" в марте, речи о смене Гулявцева не было"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин отметил, что в клубе не собираются менять главного тренера команды. Сейчас клубом руководит Александр Гулявцев, под его руководством "Северсталь" идет на 6-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Почему Александр Гулявцев остался во главе команды по итогам прошлого сезона?

– Я пришел в клуб в марте, когда сезон уже завершился, – цитируют "Известия" Зелепукина. – Речи о смене главного тренера не было. Из разговора с руководством "Северстали" я понял, что при назначении Александра Вячеславовича они изначально рассматривали его первый сезон как переходный – когда нужно собрать команду, сформировать ее из числа людей с характером, готовых биться в каждом матче и выполнять волю тренера. Это заняло определенное время, поэтому, несмотря на непопадание в плей-офф, никто не паниковал. Тем более сам Гулявцев, проводивший свой первый сезон в роли главного тренера команды КХЛ, должен был адаптироваться к новому уровню. Сейчас мы видим результат работы и главного тренера с его штабом, и моих предшественников, и той селекционной деятельности, которая велась уже после моего прихода.