Валерий Зелепукин: "Для "Северстали" матч со СКА - примерно как финал Олимпиады"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин в интервью "Известиям" отметил, что команда не обращает внимания на то, в каком состоянии находится СКА. Череповчане ведут борьбу за место в плей-офф, которое будет гарантировано в случае победы над питерцами. Ранее "Северсталь" обыграла ЦСКА (4:1).

– На ЦСКА сказалось отсутствие их олимпийцев, только за сутки до матча прилетевших из Кореи?

– Не могу говорить за ЦСКА. Но с нашей стороны оказывалось огромное давление. Особенно в первом периоде, несмотря на то что проиграли его со счетом 0:1. Но нам удалось выстоять, не дав ЦСКА нарастить преимущество. И дальше сумели зацепиться за этот матч, реализовать свои моменты. Да, где-то нам повезло, но удача сопутствует сильнейшим. Выиграть у такого соперника, как ЦСКА, в такой турнирной ситуации — дорогого стоит.

– Что для "Северстали" выгоднее в матче против СКА — выход в составе питерцев золотых олимпийцев, еще не восстановившихся после Игр, или более слабых, но лучше подготовленных игроков?

– Даже не знаю, какой состав они поставят. Мы не обращаем на это внимания. Нас волнует только состояние и готовность игроков "Северстали", которым предстоит финальный матч этого чемпионата. Матч против СКА для нас — примерно как финал Олимпиады.