Валерий Ничушкин: "Мы с "Йокеритом" всегда зарубаемся"

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин назвал важной победу над "Йокеритом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали четвертую победу подряд, а сам нападающий отметился победной шайбой.

- Добыли важную победу, потому что с этой командой мы всегда зарубаемся, - цитирует "Р-Спорт" Ничушкина. - Настрой был хороший, нам тренеры сказали, что надо обязательно выигрывать, да и нам самим всем хотелось начать год с победы. Заслужили мы эту победу, думаю. Конечно, хотелось бы в основное победить, много моментов было, но чуть-чуть не хватало буквально. Раз выиграли, значит, работали до конца и заслужили.

Конечно, Александра Попова не хватает. У нас с ним притирочка есть в большинстве уже, мы и в том сезоне, и в этом вместе выходили много. Его всегда не хватает, он же самый опытный у нас в команде, получается. Надеюсь, скоро выйдет.