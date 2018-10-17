Валерий Белов: "Такая уверенная победа была нужна "Витязю"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Северсталью" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (4:1) отметил, что пятиминутное удаление у соперника стало ключевым событием встречи. По его мнению, такая уверенная победа нужна была команде.

– Согласен, что пятиминутное удаление стало ключевым событием встречи, - цитирует пресс-служба клуба Белова. - Нам удалось по максимуму реализовать. Перед этой игрой у нас было пять выходных, мы немного вздохнули. Календарь очень сложный. К сожалению, не все еще в строю. Возможно, к игре с Нижнекамском появятся Мозик и Хривик. Согласен, что третий период мы провели не так как хотели, но на результат это не повлияло. Мы давно не выигрывали в основное время. Такая уверенная победа была нужна.