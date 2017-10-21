Валерий Белов - о матче с "Динамо": "Извиняюсь перед болельщиками. Они нас пришли поддержать, а увидели такое"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (1:5) отметил, что у его подопечных проблема с реализацией голевых моментов. Специалист также выразил надежду, что новичок "богатырей" Борна Рендулич добавит команде агрессии в атаке.

– Сложно говорить, – цитирует пресс-служба динамовцев Белова. – Наверное, надо извиниться перед болельщиками. Они нас пришли поддержать, а увидели такое. В принципе и все.

– В чем причина такого результат? Реализация?

– Это одна из главных причин. Мы много матчей отдали, когда мы забивали первыми. Последний матч одно звено играло.

– Добавит ли хорватский новичок Борна Рендулич агрессии в атаке?

– Мы надеемся. Для первой игры он не плохо смотрелся.

– Почему не играл Афиногенов?

– У него небольшая травма. С утра стало ясно, что он не примет участие. Надеемся, что ничего серьезного.