Валерий Белов: "Дома и на выезде у нас две разные команды"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (1:2) отметил, что не все игроки были готовы к этой встречи. По словам наставника, команда очень плохо играет на выезде.



– Обидно очень, что пропустили быстрый гол, – цитирует Белова официальный сайт "Автомобилиста". – Как и предполагалось, игра получилась очень упорная и малорезультативная. Сегодня был неплохой настрой, ребята подготовились, но не все, поэтому в третьем периоде пришлось перейти на игру в три звена. Наверное, поэтому такой результат.



На выезде мы крайне неудачно играем, пока не можем решить этот вопрос. Не можем разобраться, что происходит, потому что дома и на выезде у нас как будто две разные команды.