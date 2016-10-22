23:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Дома и на выезде у нас две разные команды"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (1:2) отметил, что не все игроки были готовы к этой встречи. По словам наставника, команда очень плохо играет на выезде.

– Обидно очень, что пропустили быстрый гол, – цитирует Белова официальный сайт "Автомобилиста". – Как и предполагалось, игра получилась очень упорная и малорезультативная. Сегодня был неплохой настрой, ребята подготовились, но не все, поэтому в третьем периоде пришлось перейти на игру в три звена. Наверное, поэтому такой результат.

На выезде мы крайне неудачно играем, пока не можем решить этот вопрос. Не можем разобраться, что происходит, потому что дома и на выезде у нас как будто две разные команды.

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/

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