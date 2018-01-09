Вадим Шипачев: "Чего не хватало? Невезения для вратаря "Куньлуня"!"

Нападающий СКА Вадим Шипачев после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда всегда не очень хорошо начинает домашние встречи. Он также добавил, что во втором периоде питерцам не хватало невезения для вратаря пекинцев.

Отметим, что в матче Шипачев отдал три результативные передачи.



– Мы не очень хорошо начинаем дома, – сказал Шипачев. – Знали, что "Куньлунь" – быстрая команда, там играет много канадцев. Хорошо, что победили сегодня и порадовали болельщиков.

– Во втором периоде долго не могли забить. Чего не хватало?

– Не хватало невезения для вратаря соперников! Нашего мастерства не хватает. Когда не забиваем, то пропускаем.

– Сегодня Сергей Плотников забил два гола с пятачка в большинстве. Делаете из него нового Дадонова?

– Нет, каждый играет по-своему. У Дады (Дадонова. – Прим. "СЭ") свои сильные стороны, у Сереги – свои. Оба молодцы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)