Вадим Епанчинцев: "Защитники "Спартака" совершили грубые детские ошибки, которые и привели к голам"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Авангарда" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что грубые детские ошибки защитников привели к голам. Он также добавил, что команда сделает выводы из поражения и пойдет дальше.

– "Авангард" с победой. Что касается игры, она была равной за исключением тех моментов, в которых наши защитники совершали грубые детские ошибки, которые привели к голам, – сказал Епанчинцев. – Понятно, что это соперник заставлял ошибаться. Но те моменты при счете 2:2 и пропускаем третий гол с атаки сходу – защитники недоработали. В таких играх тяжело что-то сделать. Но в принципе у нас понятна ситуация – вторую игру играем в шесть защитников, и большая нагрузка на них ложится. К сожалению, ничего не поделаешь. Хотелось бы, чтобы молодежь училась на чужих ошибках, но хочется надеяться, что и на своих они сделают выводы и в дальнейшем не будут допускать таких промахов, будут развиваться и расти как игроки. Я сказал игрокам сегодня, чтобы смотрели на таких игроков, как Калинин. Он своим поведением показывает и на льду, и в раздевалке, как надо профессионально относиться к делу. Обидно, конечно, проигрывать такие матчи. Вроде и сравняли счет, многое не позволяли сопернику, но из-за этих микромоментов и проиграли, к сожалению. У нас еще одна игра на выезде. Тяжелая поездка. Сделаем выводы и пойдем дальше.

– Не думали в концовке взять тайм-аут?

– Там по игре не было такой возможности. А так да, думали. (Анна ЛЕВЧЕНКО)