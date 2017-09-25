Вадим Епанчинцев: "Лещенко зашивали, у него перелом носа"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Амуром" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда смогла добиться победы благодаря хорошей игре в меньшинстве. Также специалист рассказал, какое повреждение получил нападающий Вячеслав Лещенко.

– Спасибо ребятам за домашнюю серию. Было робкое начало до удаления Коларжа и Зогорны, – сказал Епанчинцев. – Потом много было удалений, хорошо сработала бригада меньшинства. В нужный момент выстояли, забили хороший голы и победили.

– Что с Лещенко?

– Не могу сказать, сыграет ли следующем матче. Ему зашивали и у него перелом носа – это точно. Дальше будет обследование, завтра все будет известно.

– Калинин будет в строю к гостевой серии?

– Он готовится к гостевым играм и будет готов к ним.

– Планируете поднять в команду Чистова, набравшего 7 очков в 8 матчах?

– Пока мы не видим его в первых двух звеньях, в 3-4 ему играть тяжелее. Мы смотрим за ним, и хорошо, что набирает очки. После разговора с тренерами "Химика" примем решение.

– Почему не играет защитник Аляев?

– У него травма. Будет готов к выезду.

– С чем связана высокая результативность "Спартака" в последних матчах?

– Забили хорошие красивые голы, срабатывало большинство – работали над этим на тренировках. До этого создавали много моментов, но реализация хромала. Радует, что нападающие создают моменты и забивают.

– Как противостоять "Йокериту" с его самой результативной атакой лиги?

– Мы разбираем каждого соперника. Посмотрим видео. Конечно, мастерство исполнителей – на высшем уровне. Не секрет, что финской команды лучшее большинство в лиге. Много факторов должно сработать. (Евгений БЕЛОУСОВ)