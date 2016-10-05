В КХЛ уверены, что игра Налимова за "Чикаго" не вредит репутации лиги

В КХЛ уверены, что вратарь "Адмирала" Иван Налимов не наносит вреда репутации лиги, выступая в выставочных матчах за "Чикаго". Ранее голкипер, который имеет действующее соглашение с дальневосточниками, провел в составе "Блэкхокс" встречу против "Детройта" (1:3).

- Налимов находился в лагере "Чикаго" с письменного разрешения ХК "Адмирал", - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы КХЛ. - Данное разрешение имеется в центральном информационном бюро КХЛ. Находясь в тренировочном лагере, а также участвуя в товарищеской игре в составе "Чикаго", Налимов не заключал никаких соглашений с клубом НХЛ.

В связи с вышеизложенным КХЛ не считает данную ситуацию конфликтной, а также наносящей вред репутации лиги, поскольку игрок и клуб действовали в строгом соответствии с нормами регламента.