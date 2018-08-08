В "Авангарде" объяснили выбор "Арены Балашихи" в качестве домашней на сезон-2018/19

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал, почему клуб будет проводить домашние матчи в КХЛ-2018/19 на "Арене Балашихе".

- За Подмосковье говорят сразу несколько факторов, - отметил Крылов. - Во-первых, это большая армия наших болельщиков, проживающая в Москве, - здесь и те, кто родился в Омске, и те, кто родился в столице, но благодаря семейным традициям болеют за "Авангард". В Красноярске тоже любят хоккей, но болельщиков "Авангарда" там крайне мало.

Во-вторых, "Арена Балашиха" - действующий стадион, там все отлажено по всем необходимым для нас направлениям, в то время как "Платинум Арена" только сдана и там, по сути, все процессы нужно запускать с нуля.

В-третьих, логистика. Мы все просчитали, в случае переезда в Красноярск "Авангард" стал бы четвертым клубом по удаленности для всех команд КХЛ. В Красноярск из Москвы лететь пять часов, к тому же, в этом городе мы могли бы играть только до старта плей-офф, поскольку со 2 марта там начнется Универсиада.

Был еще вариант с Мытищами, однако там уже проводит свои матчи Евролиги баскетбольный клуб "Химки". Учитывая очень плотный календарь КХЛ и другие смежные вопросы, связанные с площадкой, разместить два клуба из разных видов спорта на "Арене Мытищи" невозможно.