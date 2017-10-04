Умарк - КХЛ: "СКА - лучший, но почему не засчитали гол"

Форвард "Салавата Юлаева" Линус Умарк в своем Твиттере после поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что команда Олега Знарка является лучшей в лиге. Вместе с тем, форвард поинтересовался у КХЛ, почему судьи не засчитали его шайбу во втором периоде встречи.
- СКА - лучшая команда лиги, по этому поводу даже нет вопросов, - написал Умарк. - Но, пожалуйста, КХЛ, объясните мне, почему это не гол? Мне просто любопытно.
Отметим, что после разгромной победы над "Салаватом Юлаевым" СКА повторил рекорд "Авангарда" по общей длительности победной серии в истории КХЛ. На счету питерцев и омичей по 18 побед кряду.
SKA is the best team in the KHL no question about it. But please @khl_eng let me know why this is not a goal? I’m just curious. pic.twitter.com/OoNY8ffPFn– Linus Omark (@Limpanomark) 4 октября 2017 г.
Владо
Да не,не поэтому,а потому что соси'xantr'. В этом главная причина поражения салавата.
22:08
xantr
потому-что сосиСКА
21:47
Помощник Президента
Так вроде вратарь упал после столкновения?
21:44
голос из Санкт-Петербурга
Коньком в площади ворот задел правую ногу Шестёркина, после чего тот окончательно уселся на лёд. Воздействие на вратаря было. Это факт. Гол засчитывать нельзя.
21:43
foreverCSKAforever
Может не в те ворота забросил?
21:35
ИванX
Не знаю как там по хоккейным правилам, но по логике, если происходит атака на вратаря, а его реально завалили, то гол засчитывать нельзя и надо свистеть фол в атаке.
21:29