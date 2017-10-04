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21:16 | Хоккей — КХЛ

Умарк - КХЛ: "СКА - лучший, но почему не засчитали гол"

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Форвард "Салавата Юлаева" Линус Умарк в своем Твиттере после поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что команда Олега Знарка является лучшей в лиге. Вместе с тем, форвард поинтересовался у КХЛ, почему судьи не засчитали его шайбу во втором периоде встречи.

- СКА - лучшая команда лиги, по этому поводу даже нет вопросов, - написал Умарк. - Но, пожалуйста, КХЛ, объясните мне, почему это не гол? Мне просто любопытно.

Отметим, что после разгромной победы над "Салаватом Юлаевым" СКА повторил рекорд "Авангарда" по общей длительности победной серии в истории КХЛ. На счету питерцев и омичей по 18 побед кряду.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Владо

Да не,не поэтому,а потому что соси'xantr'. В этом главная причина поражения салавата.

22:08

xantr

потому-что сосиСКА

21:47

Помощник Президента

Так вроде вратарь упал после столкновения?

21:44

голос из Санкт-Петербурга

Коньком в площади ворот задел правую ногу Шестёркина, после чего тот окончательно уселся на лёд. Воздействие на вратаря было. Это факт. Гол засчитывать нельзя.

21:43

foreverCSKAforever

Может не в те ворота забросил?

21:35

ИванX

Не знаю как там по хоккейным правилам, но по логике, если происходит атака на вратаря, а его реально завалили, то гол засчитывать нельзя и надо свистеть фол в атаке.

21:29