Умарк - КХЛ: "СКА - лучший, но почему не засчитали гол"

Форвард "Салавата Юлаева" Линус Умарк в своем Твиттере после поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что команда Олега Знарка является лучшей в лиге. Вместе с тем, форвард поинтересовался у КХЛ, почему судьи не засчитали его шайбу во втором периоде встречи.

- СКА - лучшая команда лиги, по этому поводу даже нет вопросов, - написал Умарк. - Но, пожалуйста, КХЛ, объясните мне, почему это не гол? Мне просто любопытно.

Отметим, что после разгромной победы над "Салаватом Юлаевым" СКА повторил рекорд "Авангарда" по общей длительности победной серии в истории КХЛ. На счету питерцев и омичей по 18 побед кряду.