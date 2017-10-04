СКА повторил рекорд "Авангарда" по количеству побед подряд

СКА повторил рекорд "Авангарда" по числу побед подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. В среду питерские армейцы на выезде обыграли "Салават Юлаев" (6:1), доведя победную серию до 18 игр кряду.
Таким образом, команда Олега Знарка повторила достижение "Аванграда" в сезоне-2010/11. Отметим, что "ястребы" установили этот рекорд в концовке регулярки (с 26 декабря 2010 года по 20 февраля 2011 года). СКА, в свою очередь, не знает поражений со старта сезона.
В составе победителей хетт-триком отметился Илья Ковальчук. В эпизоде с одной из шайб ему ассистировал голкипер Игорь Шестеркин. На счету автора покера в ворота "Локомотива" Никиты Гусева 3 (2+1) очка.
Отметим, что во 2-м периоде при счете 5:0 в пользу СКА судьи не засчитали шайбу форварда "Салавата Юлаева" Линуса Умарка – была зафиксирована помеха вратарю. В третьем периоде шведскому нападающему удалось поразить ворота соперника по правилам.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1
Голы: Херсли - 10 (бол., Коскиранта, Широков), 8:46 - 0:1. Ковальчук - 14 (бол., Дацюк, Гусев), 11:27 - 0:2. Барабанов - 5 (Прохоркин, Гусев), 13:17 - 0:3. Гусев - 12 (Прохоркин), 26:48 - 0:4. Ковальчук - 15 (бол., Шестеркин), 29:10 - 0:5. Хартикайнен - 6 (Кемппайнен), 44:19 - 1:5. Ковальчук - 16 (бол., Дацюк), 54:32 - 1:6.
Вратари: Скривенс (Федотов, 26:48) - Шестеркин.
Штраф: 35 - 31.
Броски: 26 (10+6+10) - 42 (16+15+11).
Судьи: Беляев, Оленин.
4 октября. Уфа. "Уфа Арена".
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Илья Ковальчук
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Олег Знарок
- Никита Гусев
- Игорь Шестеркин
- Линус Умарк
Ю.Ю.
Sandberg ============== Тут, видимо, дело в бабках, которые они сами зарабатывали для своих звезд) _______________ Такое возможно?))
20:35
Док_
Так-то, как ярый спартаковец спрошу: неужели нет ни одного питерского, которому хоть чуть-чуть стало бы стыдно за такие победы???
20:34
Sandberg
Ю.Ю. Kurt ____________ Наверное за них играли только собственные воспитанники? 20:17 ----------------- Тут, видимо, дело в бабках, которые они сами зарабатывали для своих звезд)
20:24
RND
ска в вхл.
20:20
Ю.Ю.
Kurt ____________ Наверное за них играли только собственные воспитанники?
20:17
Kurt
old grumbler serjio_1704 Ну так то шайбу точно стоило отменять. Но от ситуации в КХЛ тошнит до блевотины!....................... милай а когда Авангард устанавливал рекорд - не тошнило???? или уже разродился?????? 19:54 Прикинь, дурилка, не тошнило. И когда Салават всех в плей-офф разбирал, и когда Магнитка. Это я тебе как нейтральный болельщик ко всем этим клубам говорю (и еще много кто подтвердит). А почему, как думаешь? Напряги свой малюсенький мозг и подумай.
20:05
old grumbler
GoaLapagos ВОТ ЭТО ИТРИГА!!! СКЕ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ ПРИСУЖДАЮТ, ТЕПЕРЬ УЖЕ ЗАБРОШЕННЫЕ ИМ ШАЙБЫ ОТМЕНЯЮТ.......................брат по разуму!!!!! у вас водятся не летающие бакланы на Галапагосе пришли в Питер мы теперь бакланов разводим всех видов.....
19:58
Производственник
serjio_1704 Ну так то шайбу точно стоило отменять. Но от ситуации в КХЛ тошнит до блевотины! 19:33 =============================================================== сунь два пальца в рот
19:56
nn61
Chibisov У коней состав то может даже посильнее будет чем у ска,\\\\\\\\\\\\\\\ Я даж задумался, кто это у коней сильнее Кови, Гусева, Херсли, Дацюка и прочих. Ничё не придумал, даже обидно стало((. Ну и хрен с ним, так и останусь в неведении, очевидно.
19:54
old grumbler
serjio_1704 Ну так то шайбу точно стоило отменять. Но от ситуации в КХЛ тошнит до блевотины!....................... милай а когда Авангард устанавливал рекорд - не тошнило???? или уже разродился??????
19:54
Chibisov
У коней состав то может даже посильнее будет чем у ска,а они с трудом слован и ригу обыгрывают,йокерит вон 10 матчей подряд побеждает так может всё дело в тренерах?Или как салават 11 шайб сочи забрасывает это прекрасно,а как 6 получает так это фиаско,большинство пусть лучше отрабатывают башкиры.
19:37
serjio_1704
Ну так то шайбу точно стоило отменять. Но от ситуации в КХЛ тошнит до блевотины!
19:33
RND
СОСИСКА
19:31
Chibisov
Легко и на классе,а салават никакой,особенно в большинстве,локомотив хоть и проиграл так же 1-6,но был сильнее юлаева.Что же до изречения лоспаганоса снизу то вратаря клюшкой нечего бить подлому шведу и тогда шайбы засчитывать будут,а панин всё таки скотиНА!!!
19:28
GoaLapagos
ВОТ ЭТО ИТРИГА!!! СКЕ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ ПРИСУЖДАЮТ, ТЕПЕРЬ УЖЕ ЗАБРОШЕННЫЕ ИМ ШАЙБЫ ОТМЕНЯЮТ
19:23