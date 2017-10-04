СКА повторил рекорд "Авангарда" по количеству побед подряд

СКА повторил рекорд "Авангарда" по числу побед подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. В среду питерские армейцы на выезде обыграли "Салават Юлаев" (6:1), доведя победную серию до 18 игр кряду.

Таким образом, команда Олега Знарка повторила достижение "Аванграда" в сезоне-2010/11. Отметим, что "ястребы" установили этот рекорд в концовке регулярки (с 26 декабря 2010 года по 20 февраля 2011 года). СКА, в свою очередь, не знает поражений со старта сезона.

В составе победителей хетт-триком отметился Илья Ковальчук. В эпизоде с одной из шайб ему ассистировал голкипер Игорь Шестеркин. На счету автора покера в ворота "Локомотива" Никиты Гусева 3 (2+1) очка.

Отметим, что во 2-м периоде при счете 5:0 в пользу СКА судьи не засчитали шайбу форварда "Салавата Юлаева" Линуса Умарка – была зафиксирована помеха вратарю. В третьем периоде шведскому нападающему удалось поразить ворота соперника по правилам.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1

Голы: Херсли - 10 (бол., Коскиранта, Широков), 8:46 - 0:1. Ковальчук - 14 (бол., Дацюк, Гусев), 11:27 - 0:2. Барабанов - 5 (Прохоркин, Гусев), 13:17 - 0:3. Гусев - 12 (Прохоркин), 26:48 - 0:4. Ковальчук - 15 (бол., Шестеркин), 29:10 - 0:5. Хартикайнен - 6 (Кемппайнен), 44:19 - 1:5. Ковальчук - 16 (бол., Дацюк), 54:32 - 1:6.

Вратари: Скривенс (Федотов, 26:48) - Шестеркин.

Штраф: 35 - 31.

Броски: 26 (10+6+10) - 42 (16+15+11).

Судьи: Беляев, Оленин.

4 октября. Уфа. "Уфа Арена".