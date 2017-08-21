Третий период матча СКА - ЦСКА пройдет без одного судьи

Судейская бригада отработает третий период первого матча сезона в КХЛ СКА - ЦСКА втроем. Арбитр Сергей Кулаков во втором периоде получил травму, неудачно споткнувшись. Ему пришлось покинуть лет. Его место занял Алексей Раводин.
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Судейская бригада отработает третий период первого матча сезона в КХЛ СКА - ЦСКА втроем. Арбитр Сергей Кулаков во втором периоде получил травму, неудачно споткнувшись. Ему пришлось покинуть лет. Его место занял Алексей Раводин.
shpasic
пусть Знарок сам судит.
21:47