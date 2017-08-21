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21:20 | Хоккей — КХЛ

Третий период матча СКА - ЦСКА пройдет без одного судьи

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Судейская бригада отработает третий период первого матча сезона в КХЛ СКА - ЦСКА втроем. Арбитр Сергей Кулаков во втором периоде получил травму, неудачно споткнувшись. Ему пришлось покинуть лет. Его место занял Алексей Раводин.

Трансляция матча СКА - ЦСКА

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

пусть Знарок сам судит.

21:47