Третий период матча СКА - ЦСКА пройдет без одного судьи

Судейская бригада отработает третий период первого матча сезона в КХЛ СКА - ЦСКА втроем. Арбитр Сергей Кулаков во втором периоде получил травму, неудачно споткнувшись. Ему пришлось покинуть лет. Его место занял Алексей Раводин.

Трансляция матча СКА - ЦСКА