"Трактор" продлил серию поражений "Адмирала"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" на своем льду обыграл "Адмирал" – 4:1. По шайбе у хозяев забросили Владимир Денисов, Алексей Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. Для дальневосточников поражение стало четвертым подряд.

Клуб из Владивостока остается на седьмом месте в таблице Восточной конференции. "Трактор" одержал шестую победу в последних семи играх и идет пятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Денисов - 1 (Пестунов), 7:22 - 1:0. Кручинин - 8 (Бородкин, Якуценя), 23:51 - 2:0. Лугин - 9 (Мамин, Волченков), 27:45 - 2:1. Бородкин - 2 (Губарев, Пеньковский), 31:14 - 3:1. Кольцов - 10 (п.в.), 58:38 - 4:1.

Вратари: Францоуз - Бобков (58:34 - 58:38).

Штраф: 11 - 27.

Броски: 41 (12+17+12) - 36 (12+6+18).

Судьи: Гамалей, Фатеев.

10 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В. К. Белоусова.