"Трактор" победил "Салават" в седьмом матче серии и вышел в финал Восточной конференции

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в решающем седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб выиграл серию 4-3 и вышел в финал конференции, где сыграет с "Ак Барсом".
В составе победителей по шайбе забросили Рихард Гюнге и Линус Виделль, у уфимцев отличился Линус Умарк.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Седьмой матч
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Счет в серии: 3-4
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russh7
Kurt, Убери ЛЮБОГО из Трактора (даже Францоуза) - глобально ничего не изменится; я вот насчет этих твоих слов сказал, что ты ошибаешься - потому что убери его и финала вам бы не видать.
20:43
Kurt
russh7 Kurt, насчет Францоуза ты явно ошибаешься. Он ваш MVP. Убери его, и серия осталась бы за Салаватом. Не думаю, что Демченко смог бы всю серию отстоять. Да, одну игру он сыграл отлично, но 5-6-7 buh xnj-nj cjvytdf.cm/ 20:29 На счет Францоуза я не ошибаюсь. Он еще с Олимпиады набрал крутейшую форму и сейчас реально СТЕНА (хоть и было в серии пара привозов, но они роли не играют по сравнению со всем остальным). Это ты ошибаешься на счет Демченко;)
20:40
lovergirl
Еще бы побольше психологии победителей и по меньше ошибок с Барсом Они не прощают Вперед Трактор Пал Палыч реально крут Да и Вася у нас что надо
20:31
russh7
... но 5-6-7 игр навряд ли вытянул.
20:30
russh7
Kurt, насчет Францоуза ты явно ошибаешься. Он ваш MVP. Убери его, и серия осталась бы за Салаватом. Не думаю, что Демченко смог бы всю серию отстоять. Да, одну игру он сыграл отлично, но 5-6-7 buh xnj-nj cjvytdf.cm/
20:29
Kurt
Уфимцам спасибо за интересную серию! Но, согласитесь, Трактор был достойней. Достойней как КОМАНДА. Уфа - команда одного звена (да даже не звена, убери одного Кемпайнена, именно он ключевой игрок данного противостояния, - даже 6 матча б не было). Убери ЛЮБОГО из Трактора (даже Францоуза) - глобально ничего не изменится;)
20:23
Bemep74
Kurt, нефть и сю и даже не сомневался, с ак барсом хз, просто верим и болеем)
20:21
Kurt
С ПОБЕДОЙ, РОДНЫЕ!!! В нас верила максимум половина в серии с Нефтехимиком, в нас верило меньшинство в серии с СЮ, в нас почти никто не верит в серии с Казанью. А нам что? Идем дальше!!!
20:19
Bemep74
russh7, фуу, опять неадекват русш
20:17
Bemep74
Resha, иди апстену стукнись. С чего ты взял что сю сильнейший? Где везение? в регулярке? Где трактор выше на востоке, но лишь по дешманскому дивизиону сю оказался хозяином льда по восьмерке? по очным встречам в регулярке он сильнейший? иди просьпись, шизик
20:04
Дортмунд
Тренерская победа. Гатиятуллин крут!
20:01
Resha
Трактору удачи в финале конференции!
20:00
Bulldozer W
С победой Трактор! Салават молодцы!
19:58
Igrok Igorek
Молодцы, земляки-уральцы!
19:57
futurama61
Трактор красава! Проигравшие в слезах и соплях!
19:57
шаша2
Resha Сильнейший проиграл, к сожалению\\\\\\\\\\\\\\\\\АК БАРС-100,ТРАКТОР-96,САЛАВАТ-93.....С чего вдруг Салават сильнее?
19:55
pavel197
Трактор с победой!!!Игры с Салаватом украшение всего сезона!!!
19:54
Resha
Кстати, кто там говорил про то что серия куплено и Трактор не пройдет. Сейчас, что скажете? Благо Магнитогорск проиграл и все деньги Челябинской области на Трактор вбухали?
19:53
Resha
Сильнейший проиграл, к сожалению. Такого везения в хоккее давно не помню. Да и Салават включался на полную мощь только эпизодами. Недооценили что ли. Столько голов сами себе привезли! Точно больше половины. Если Трактор будет так же удачлив, то и Ак Барс пройдет. Хотя Ак Барс, как и Салават сильнее.
19:50
Thomas_Boy_
ДА!!!!!!!!!!!!
19:45
Russian Hippie
Трактор-чемпион! Я уже принял 100 гр, а вы?
19:45
russh7
Ткачев, получается засланный казачок... Запороть столько моментов - уму непостижимо. Так что - гоу тю хоум. А Трактору поздравления с выходом в финал Востока. Играли 2 равные команды, но удача больше улыбалась Челябинску. Ну и Францоуз конечно бесподобен.
19:43
Aha
Это было бы даже интересно, если бы не было Западной конференции
19:39
andersen78
С победой! Молодцы!
19:37
Adios Amigos R...
Трактористы молорики!!!
19:35
alur66
Трактор-МОЛОДЦЫ. Классная работа тренера.
19:27
13-й воин
Первый матч серии смотрел по БСТ. Там иксперды обещали вынос Трактора за 5-6 матчей))) Красавцы,чё))) Анвар - ЛУЧШИЙ!
19:27
Bemep74
Объективно Трактор сильней был и по регулярке, и в серии. Нервы только портили нам, да и себе силы... С барсами сомневаюсь, но верим и надеимся
19:26
redgy
Красавцы! Надеюсь Кравцов не окажется летом в СКА..
19:24