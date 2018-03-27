19:18 | Хоккей — КХЛ

"Трактор" победил "Салават" в седьмом матче серии и вышел в финал Восточной конференции

29

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в решающем седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб выиграл серию 4-3 и вышел в финал конференции, где сыграет с "Ак Барсом".

В составе победителей по шайбе забросили Рихард Гюнге и Линус Виделль, у уфимцев отличился Линус Умарк.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Седьмой матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 3-4

29
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (29)
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russh7

Kurt, Убери ЛЮБОГО из Трактора (даже Францоуза) - глобально ничего не изменится; я вот насчет этих твоих слов сказал, что ты ошибаешься - потому что убери его и финала вам бы не видать.

20:43

Kurt

russh7 Kurt, насчет Францоуза ты явно ошибаешься. Он ваш MVP. Убери его, и серия осталась бы за Салаватом. Не думаю, что Демченко смог бы всю серию отстоять. Да, одну игру он сыграл отлично, но 5-6-7 buh xnj-nj cjvytdf.cm/ 20:29 На счет Францоуза я не ошибаюсь. Он еще с Олимпиады набрал крутейшую форму и сейчас реально СТЕНА (хоть и было в серии пара привозов, но они роли не играют по сравнению со всем остальным). Это ты ошибаешься на счет Демченко;)

20:40

lovergirl

Еще бы побольше психологии победителей и по меньше ошибок с Барсом Они не прощают Вперед Трактор Пал Палыч реально крут Да и Вася у нас что надо

20:31

russh7

... но 5-6-7 игр навряд ли вытянул.

20:30

russh7

Kurt, насчет Францоуза ты явно ошибаешься. Он ваш MVP. Убери его, и серия осталась бы за Салаватом. Не думаю, что Демченко смог бы всю серию отстоять. Да, одну игру он сыграл отлично, но 5-6-7 buh xnj-nj cjvytdf.cm/

20:29

Kurt

Уфимцам спасибо за интересную серию! Но, согласитесь, Трактор был достойней. Достойней как КОМАНДА. Уфа - команда одного звена (да даже не звена, убери одного Кемпайнена, именно он ключевой игрок данного противостояния, - даже 6 матча б не было). Убери ЛЮБОГО из Трактора (даже Францоуза) - глобально ничего не изменится;)

20:23

Bemep74

Kurt, нефть и сю и даже не сомневался, с ак барсом хз, просто верим и болеем)

20:21

Kurt

С ПОБЕДОЙ, РОДНЫЕ!!! В нас верила максимум половина в серии с Нефтехимиком, в нас верило меньшинство в серии с СЮ, в нас почти никто не верит в серии с Казанью. А нам что? Идем дальше!!!

20:19

Bemep74

russh7, фуу, опять неадекват русш

20:17

Bemep74

Resha, иди апстену стукнись. С чего ты взял что сю сильнейший? Где везение? в регулярке? Где трактор выше на востоке, но лишь по дешманскому дивизиону сю оказался хозяином льда по восьмерке? по очным встречам в регулярке он сильнейший? иди просьпись, шизик

20:04

Дортмунд

Тренерская победа. Гатиятуллин крут!

20:01

Resha

Трактору удачи в финале конференции!

20:00

Bulldozer W

С победой Трактор! Салават молодцы!

19:58

Igrok Igorek

Молодцы, земляки-уральцы!

19:57

futurama61

Трактор красава! Проигравшие в слезах и соплях!

19:57

шаша2

Resha Сильнейший проиграл, к сожалению\\\\\\\\\\\\\\\\\АК БАРС-100,ТРАКТОР-96,САЛАВАТ-93.....С чего вдруг Салават сильнее?

19:55

pavel197

Трактор с победой!!!Игры с Салаватом украшение всего сезона!!!

19:54

Resha

Кстати, кто там говорил про то что серия куплено и Трактор не пройдет. Сейчас, что скажете? Благо Магнитогорск проиграл и все деньги Челябинской области на Трактор вбухали?

19:53

Resha

Сильнейший проиграл, к сожалению. Такого везения в хоккее давно не помню. Да и Салават включался на полную мощь только эпизодами. Недооценили что ли. Столько голов сами себе привезли! Точно больше половины. Если Трактор будет так же удачлив, то и Ак Барс пройдет. Хотя Ак Барс, как и Салават сильнее.

19:50

Thomas_Boy_

ДА!!!!!!!!!!!!

19:45

Russian Hippie

Трактор-чемпион! Я уже принял 100 гр, а вы?

19:45

russh7

Ткачев, получается засланный казачок... Запороть столько моментов - уму непостижимо. Так что - гоу тю хоум. А Трактору поздравления с выходом в финал Востока. Играли 2 равные команды, но удача больше улыбалась Челябинску. Ну и Францоуз конечно бесподобен.

19:43

Aha

Это было бы даже интересно, если бы не было Западной конференции

19:39

andersen78

С победой! Молодцы!

19:37

Adios Amigos R...

Трактористы молорики!!!

19:35

alur66

Трактор-МОЛОДЦЫ. Классная работа тренера.

19:27

13-й воин

Первый матч серии смотрел по БСТ. Там иксперды обещали вынос Трактора за 5-6 матчей))) Красавцы,чё))) Анвар - ЛУЧШИЙ!

19:27

Bemep74

Объективно Трактор сильней был и по регулярке, и в серии. Нервы только портили нам, да и себе силы... С барсами сомневаюсь, но верим и надеимся

19:26

redgy

Красавцы! Надеюсь Кравцов не окажется летом в СКА..

19:24

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