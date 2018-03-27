"Трактор" победил "Салават" в седьмом матче серии и вышел в финал Восточной конференции

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в решающем седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб выиграл серию 4-3 и вышел в финал конференции, где сыграет с "Ак Барсом".

В составе победителей по шайбе забросили Рихард Гюнге и Линус Виделль, у уфимцев отличился Линус Умарк.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Седьмой матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 3-4