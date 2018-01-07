"Трактор" победил "Автомобилист"

"Трактор" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Автомобилист" (5:2). В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал нападающий Игорь Полыгалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Виделль – 7 (Вишневский, Полыгалов), 30:55 – 1:0. Голышев – 14 (бол., Коварж, Трямкин), 36:01 – 1:1. Щехура – 18 (Гюнге, Кручинин), 40:51 – 2:1. Трямкин – 9 (Голышев, Кучерявенко), 49:28 – 2:2. Полыгалов – 10 (Якуценя), 51:10 – 3:2. Черников – 3 (Шинин, Рыбаков), 56:14 – 4:2. Полыгалов – 11, 58:26 – 5:2.

Вратари: Францоуз – Коварж.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 39 (17+11+11) – 42 (9+19+14).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

7 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова. 7500 зрителей.