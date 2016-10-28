"Трактор" одержал четвертую победу подряд в матче с "Авангардом"

"Трактор" на своем льду обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинская команда одержала четвертую победу подряд. "Трактор" набрал 39 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Авангард" с 46 баллами остался вторым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Авангард" (Омск) – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Анелев – 2 (бол., Пестушко, Соботка), 22:13 – 0:1. Пестунов – 4 (бол., Щехура, Кручинин), 34:55 – 1:1. Бородкин – 1 (бол., Щехура, Кручинин), 42:10 – 2:1. Белов – 5 (п.в., Щехура), 59:21 – 3:1.

Вратари: Демченко – Фурх (58:50 – 59:21).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 29 (9+9+11) – 26 (12+7+7).

Судьи: Конц, Сидоренко.

28 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.