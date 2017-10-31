"Торпедо" прервало серию из пяти поражений, обыграв "Динамо" по буллитам

"Торпедо" на выезде обыграло московское "Динамо" (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу нижегородцам принес точный бросок Дениса Паршина.

Отметим, что гости прервали серию из пяти поражений подряд. Для хозяев этот проигрыш стал третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Паршин.

Вратари: Еременко - Галимов.

Штраф: 10 - 18.

Броски: 20 (5+9+6+0) - 40 (17+14+6+3).

Судьи: Беляев, Кулев.

31 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.