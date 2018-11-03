"Торпедо" победило "Салават"

"Торпедо" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Салават Юлаев" со счетом 3:1. Для нижегородцев это четвертая победа подряд, для уфимцев – третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Варнаков – 7 (Хольм, Ильин), 8:39 – 1:0. Паршин – 9 (бол., Варнаков, Миле), 9:38 – 2:0. Жарков – 3 (Кадейкин, Сергеев), 15:26 – 2:1. Паршин – 10 (Коробов), 53:53 – 3:1.

Вратари: Галимов (Тихомиров, 26:39) – Метсола.

Штраф: 16 – 30.

Броски: 24 (6+7+11) – 25 (10+13+2).

Судьи: Кислов, Рогачев.

3 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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