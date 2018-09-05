"Торпедо" обыграло минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победная шайба на счету защитника Дениса Баранцева.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Минск) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Пулккинен - 1, 8:18 - 0:1. Хенкель - 1 (А. Костицын, Хауден), 27:40 - 0:2. Кейлоф - 1 (Галузин, Боди), 36:40 - 1:2. Сергиенко - 1 (Макаренко, Шенфельд), 38:27 - 2:2. Баранцев - 1 (бол., Паршин), 41:35 - 3:2.
Вратари: Галимов - Энрот (59:40).
Штраф: 14 - 18.
Броски: 36 (19+11+6) - 41 (15+14+12).
Судьи: Бондарь, Васильев.
5 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".