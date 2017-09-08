"Торпедо" обменяло Аляева в "Спартак" на Сергиенко

Как стало известно "СЭ", "Торпедо" обменяло защитника Артема Аляева в "Спартак" на другого игрока обороны Юрия Сергиенко.

Как сообщил "СЭ" генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов, обмен - дело практически решенное.

В текущем сезоне на счету 22-летнего Аляева 1 передача в 1 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+1". 22-летний Сергиенко провел 4 игры, отметившись результативной передачей при "-1".

Отметим, что контракты обоих игроков рассчитаны до 2019 года. Аляев был признан лучшим новичком КХЛ сезона-2015/16 и в том же сезоне дебютировал в сборной России на Евротуре. Сергиенко признавался лучшим защитником юниорского и молодежного чемпионатов мира в дивизионе B в составе сборной Казахстана.