Ткачев vs Панин: подробности драки в "Салавате Юлаеве"

"СЭ" стали известны подробности драки, которая сегодня случилась после окончания матча регулярного чемпионата КХЛ "Салавата Юлаева" против "Локомотива". Напомним, что в раздевалке уфимцев после игры, которую они проиграли со счетом 3:4 ОТ, произошла потасовка между защитником Григорием Паниным и нападающим Владимиром Ткачевым​.

По нашей информации, конфликт начался еще на скамейке "Салавата" до того, как хоккеисты отправились в раздевалку. При этом его участниками был Ткачев и ... защитник Алексей Семенов.

Панин же вмешался в происходящее уже в раздевалке, налетев на Ткачева. Однако, несмотря на небольшие габариты (178 сантиметров, 74 килограмм, у Панина – 184 сантиметра, 82 килограмма), в драке Владимир оказался немного предпочтительнее.

Отметим, что хоккеисты уже помирились – Панин выложил фотографию с Ткачевым в Сториз с надписью "У нас все отлично. Рабочие моменты, мы хотели победить".

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